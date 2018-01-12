Названы самые популярные в Томске имена новорожденных

Томский Обзор / Фото: 12 января 2018 // Фото: Pixabay.com

В 2017 году в Томской области зарегистрировано 12 724 акта о рождении, в числе новорожденных 6 257 девочек, 6 401 мальчик, 162 пары двойняшек и четыре тройни, сообщает пресс-служба областной администрации.

39,7 % новорожденных (5 025) стали в семьях первенцами, 4 858 (38,4 %) — вторыми детьми, 1 908 (15,1 %) — третьими, 848 (6,7 %) — четвертыми и более.

Самыми популярными среди имен стали Артём (Артем) — 340, Александр — 332, Дмитрий — 263, Михаил — 259, Иван — 247, а также София (Софья) — 394, Виктория — 247, Дарья — 241, Мария — 235 и Екатерина — 231.

Наряду с распространенными именами родители выбирали для своих детей и редкие имена. Так, в прошлом году среди мальчиков появились Архип, Белояр, Борислав, Велимир, Гамлет, Гектор, Ермолай, Илларион, Игнатий, Остап, Потап, Сафрон, Святогор, Святополк и другие. Среди редких женских имен — Агния, Евдокия, Зинаида, Маруся, Рада, Степанида, Мальвина, Феодора, Купава, Афина, Аполлинария, Златослава, Славяна, Отрада и другие.

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