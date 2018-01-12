Синоптики предупреждают: в Томске будет ветер и мороз

Томский Обзор / Фото: 12 января 2018 // Фото: Pxabay.com

В пятницу, 12 января, в Томске сохранится сильный ветер с порывами до 24 м/с, снег, местами снежные заносы и гололедица, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вечером в пятницу, по данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается резкое понижение температуры воздуха.

В выходные синоптики прогнозируют сохранение низких температур и умеренного ветра – до 14 м/с в субботу и до 8 м/с в воскресенье.

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