Синоптики предупреждают: в Томске будет ветер и мороз
12 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Pxabay.com
В пятницу, 12 января, в Томске сохранится сильный ветер с порывами до 24 м/с, снег, местами снежные заносы и гололедица, сообщает пресс-служба городской администрации.
Вечером в пятницу, по данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается резкое понижение температуры воздуха.
В выходные синоптики прогнозируют сохранение низких температур и умеренного ветра – до 14 м/с в субботу и до 8 м/с в воскресенье.
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