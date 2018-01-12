Томские абоненты Tele2 в новогоднюю ночь совершили более 700 тысяч звонков

12 января 2018 / Томский Обзор

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года клиенты Tele2 совершили почти 900 млн поздравительных звонков общей продолжительностью свыше 2,2 млрд минут и использовали более 30 Пб интернет-трафика. При этом на долю томских абонентов пришлось более 700 тысяч звонков, сообщает пресс-служба компании

В новогоднюю ночь (с 18 часов 31 декабря 2017 года до 8 утра 1 января 2018 года) абоненты Tele2 сделали более 60 млн исходящих вызовов общей продолжительностью 140 млн минут. Вопреки сложившейся традиции, наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. Почти 50% телефонных поздравлений пришлись на временной промежуток с 18 до 22 часов. За первый час нового года абоненты оператора совершили почти 8 млн звонков, что на 11% больше, чем годом ранее.

Количество исходящих вызовов, совершенных абонентами Tele2 в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, достигло почти 900 млн. Средняя продолжительность одного вызова составила 2,5 минуты. Активнее всего голосовой связью в эти дни пользовались абоненты из Челябинска, Москвы, Иркутска, Перми и Нижнего Новгорода – вместе они совершили почти треть всех новогодних звонков.

Томские абоненты Tele2 в новогоднюю ночь совершили более 700 тысяч звонков, а общая продолжительность поздравлений превысила 1,5 млн минут. Более половины всех звонков были сделаны 31 декабря в период 18 до 22 часов.

На каникулах клиенты оператора в Томской области сделали более 12 млн звонков родным и друзьям продолжительностью 30 млн минут. Трафик мобильного интернета на новогодних каникулах вырос в 2,26 раза по сравнению с прошлым годом, превысив 300 Тб. Этого объема хватило бы для непрерывного просмотра HD-видео на протяжении 30 лет.

Интернет-трафик Tele2 в новогоднюю ночь вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза: всего с 31 декабря на 1 января клиенты оператора использовали 1,5 Пб данных. Самыми активными пользователями мобильного интернета этой ночью стали абоненты Московского региона, Санкт-Петербурга и Челябинска – на них пришлось 30% от общего поздравительного интернет-трафика.

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