МТС проанализировала активность томских абонентов в новогоднюю ночь

12 января 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС проанализировала активность своих абонентов в Томской области в новогоднюю ночь 2018 года.

Самая явная тенденция последних нескольких лет — рост интернет-трафика — вновь получила свое продолжение в новогоднюю ночь 2017–2018. Абоненты МТС в Томской области на 80 процентов увеличили потребление сервисов мобильной передачи данных по сравнению с прошлым годом. При этом две трети общего интернет-трафика пришлось на сети LTE — в прошлом году эта цифра составила лишь около 35 процентов. Это стало возможным благодаря установке более 130 дополнительных базовых станций LTE в регионе.

Наибольший рост трафика показали мессенджеры и социальные сети, при помощи которых томичи и жители области стали значительно больше отправлять и получать «тяжелые файлы» — анимированных картинок, видео- и аудиофайлов.

В Томске самое активное потребление голосовой связи и мобильного интернета было отмечено на Ново-Соборной площади. А в области самыми мобильно-активными оказались жители Александровского, Каргаска и Пионерного.

Несмотря на постепенную «миграцию» звонков и сообщений в интернет, еще популярны и обычные голосовые вызовы: только в первый час нового года томские абоненты МТС проговорили более 700 тысяч минут, и это на 10 процентов больше, чем год назад. «Пик» звонков традиционно пришёлся на первые 15 минут 2018 года. Жители региона отправили в первый час нового года более 200 000 смс-сообщений, данный канал остается востребованным для большого количества абонентов.

«Сеть МТС в Томской области успешно справилась с повышенной новогодней нагрузкой. Больше всего поздравлений томичи отправили поздним вечером 31 декабря и днем 1 января. В первые часы нового года мы зафиксировали максимальный исходящий интернет-трафик в томской сети — 1,7 терабайт: абоненты активно отправляли друг другу поздравительные видеоролики и вели „прямые эфиры“ с праздничных застолий. Весь прошлый год мы активно строили сети четвертого поколения и развивали сети 3G, чтобы наши абоненты в любом уголке Томской области чувствовали себя комфортно даже во время пиковых нагрузок на сеть, какой безусловно является новогодняя ночь», — отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

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