Томский краеведческий музей открывает год бесплатных экскурсий
12 января 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено ТОКМ
Каждые выходные 2018 года Томском областном краеведческом музее будут проходить экскурсии по трем выставкам музея: «Великий Чайный путь», «Сибиряки вольные и невольные» и «Под созвездием большого лося: Тайны кулайского мироздания».
Сами экскурсии бесплатные, посетители оплачивают только стоимость билетов на выставки, сообщают в музее.
Начало экскурсии — в 14:00 каждую субботу и воскресенье, цену уточнять на кассе. Дополнительная информация — по телефону 51-29-35.
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