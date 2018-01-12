В медпункте на Степановке появится детское отделение

Томский Обзор / Фото: 12 января 2018 // Фото: Pixabay.com

С понедельника, 15 января, общеврачебная практика томского микрорайона Степановка по адресу пер. Ботанический, 4 начнет принимать маленьких пациентов, сообщает пресс-служба областной администрации.

К новой ОВП прикреплены 3 200 детей. Для них здесь откроются два педиатрических участка с графиком работы с 9 до 18 часов. Прием в детском отделении посменно будут вести четыре педиатра.

Во взрослом отделении с 26 января по пятницам будет принимать врач-эндокринолог. С расписанием его работы можно будет ознакомиться на доске информации ОВП и на сайте поликлиники № 1.

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