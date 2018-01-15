В Томске сдан в долгосрочную аренду первый дом-памятник в этом году

Томский Обзор / Фото: 15 января 2018 // Фото: ru09.ru

Первый объект в этом году по программе «дом-памятник за рубль» нашел своего инвестора, сообщает мэрия г. Томска. Им стало нежилое здание по адресу ул. Кривая, 8.

Председатель комиссии, заместитель мэра Томска по экономическому развитию Михаил Ратнер отметил, что инвестором выполнены оба условия, которые позволяют снизить арендную плату на первом этапе на 90%: нет задолженности перед бюджетом по арендной плате, подготовлена и согласована проектно-сметная документация по капитальному ремонту здания. «То есть теперь арендная плата составит немногим более 3500 рублей в год», — сообщил заместитель мэра.

Ранее льготами воспользовались еще 4 инвестора, которым по договорам долгосрочной аренды на 49 лет переданы здания по ул. Пушкина, 5 и 24, пр. Кирова, 27а и Фрунзе, 32.

Напомним, предельный срок, в течение которого необходимо провести работы по сохранению, ремонту, реконструкции объектов, предоставленных в аренду, составляет 5 лет. Но арендаторы заинтересованы в сокращении этого срока, поскольку после подготовки проектной документации (на составление и согласование которой в соответствии с договором предусмотрено 2 года) арендатор имеет право на получение льготы в размере 90% от первоначально установленной арендной платы за объект, а после завершения ремонтных работ размер арендной платы будет составлять 1 рубль.

Помимо этого, инвесторы получают льготу по арендной плате за землю под объектами деревянного зодчества и объектами культурного наследия, к которым применяется коэффициент 0,001 с даты заключения договора аренды.

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