В Томске работают три освещенные лыжные трассы

15 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

В Томске работают три освещенные лыжные трассы, сообщает пресс-служба городской администрации. Покататься допоздна можно на стадионах «Метелица» (ул. Королева,13), «Кедр» (ул. Высоцкого, 7) и «Буревестник» («Тропа здоровья», ул. 19-й Гвардейской Дивизии)

Теперь в рабочие дни трассы будут освещены с наступлением сумеречного времени до 22 часов, а в выходные и праздники — до 21 часа.

Освещение будет работать при температуре не ниже -25С0 без ветра и -20С0 с ветром 3 м/с и более.

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