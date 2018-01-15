В Томске водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия

15 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба УМВД по Томской области

14 января около 19 часов 45 минут на переулке Урожайном г. Томска неустановленный автомобиль под управлением неизвестного водителя совершил наезд на пешехода, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, 43-летний мужчина двигался по правой обочине навстречу автомобилю. В результате происшествия пешеход доставлен в медицинское учреждение. Водитель с места происшествия скрылся.

Наезд произошел в темное время суток. Световозвращающих элементов на одежде пешехода не было.

Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 66-44-22 или 02 (с сотового 102).

Тэги/темы: