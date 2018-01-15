Из Томска можно будет улететь в Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург

Томский Обзор / Фото: 15 января 2018 // Фото: Pixabay.com

16 января 2018 года авиакомпания «ЮВТ АЭРО» приступит к выполнению двух транзитных рейсов Томск — Казань — Санкт Петербург и Томск — Казань — Нижний Новгород, сообщает пресс-служба аэропорта «Томск».

Расписание рейсов и минимальная стоимость билета в одну сторону:

Томск — Казань от 5640 руб. Вылет: вторник, 17:20, суббота, 8:45;

Томск — Санкт Петербург от 9000 руб. Вылет во вторник в 17:20;

Томск — Нижний Новгород от 7898 руб. Вылет в субботу в 8:45.

Рейсы будут выполняться на самолете Bombardier CRJ — 200. Билеты можно приобрести во всех авиакассах города, а также на сайте авиакомпании и на сайтах продаж авиабилетов.

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