Из Томска можно будет улететь в Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург
15 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
16 января 2018 года авиакомпания «ЮВТ АЭРО» приступит к выполнению двух транзитных рейсов Томск — Казань — Санкт Петербург и Томск — Казань — Нижний Новгород, сообщает пресс-служба аэропорта «Томск».
Расписание рейсов и минимальная стоимость билета в одну сторону:
Томск — Казань от 5640 руб. Вылет: вторник, 17:20, суббота, 8:45;
Томск — Санкт Петербург от 9000 руб. Вылет во вторник в 17:20;
Томск — Нижний Новгород от 7898 руб. Вылет в субботу в 8:45.
Рейсы будут выполняться на самолете Bombardier CRJ — 200. Билеты можно приобрести во всех авиакассах города, а также на сайте авиакомпании и на сайтах продаж авиабилетов.
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