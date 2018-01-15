Английская королева наградила профессора ТГУ рыцарским орденом

15 января 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Королева Елизавета II удостоила профессора Университета Шеффилда и ТГУ Терри Каллагана высокой награды — рыцарского ордена Святого Михаила и Святого Георгия за вклад в международное сотрудничество и развитие арктической науки, сообщает пресс-служба ТГУ. Исследователь с мировым именем, сопредседатель международного совета ТГУ стал одним из немногих ученых мира, получивших этот орден.

Терри Каллаган — ведущий эксперт Великобритании по изучению влияния климатических изменений на Арктику. За свою пятидесятилетнюю карьеру он разработал новые научные направления исследований, реализовал ряд крупных проектов, сформировал крупные международные команды, которым удалось получить исключительные научные результаты в полярных регионах.

В частности, благодаря инициативе профессора Каллагана при поддержке Шведской королевской академии наук появился сетевой европейский проект по изучению природно-климатических изменений в Арктике — INTERACT, который объединяет около 80 наземных и высокогорных исследовательских станций. В 2016 году в их число вошли три научных базы ТГУ — «Актру», «Ханымей» и «Кайбасово». В настоящее время Терри Каллаган — научный координатор международной программы INERACT 2.

Одним из новых проектов известного исследователя является международная сеть SecNet, созданная под эгидой центра TSSW ТГУ для всестороннего изучения окружающей среды Сибири. Понимание процессов, происходящих в макрорегионе, влияющем на формирование климата всей планеты, помогает прогнозировать возможные изменения и их социальные последствия в национальном и глобальном масштабах.

Добавим, что, несмотря на большую занятость, профессор Каллаган продолжает преподавательскую деятельность. В ТГУ он читает курс лекций магистрантам, обучающимся по англоязычной междисциплинарной программе «Изучение Сибири и Арктики». Наряду с этим ученый регулярно выступает перед участниками летних школ ТГУ, посвященных изменению окружающей среды, которые традиционно проходят на исследовательской базе «Актру» в горах Алтая.

Узнав о своей награде, профессор Терри Каллаган сказал:

— Я с большой гордостью принимаю это признание заслуг всей моей жизни, которое было бы невозможно без самоотверженной поддержки со стороны моей семьи и без сотрудничества с друзьями по всему миру, которые постоянно вдохновляли меня. Только работая вместе, без национальных границ, мы можем понимать изменяющуюся окружающую среду планеты и то, как мы должны к ней адаптироваться. Мы обязаны делать это ради будущих поколений.

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