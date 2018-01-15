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Жители Томской области 18 марта выберут общественные пространства для благоустройства

Томские новости, Городское благоустройство, рейтинговое голосование благоустройство комфортная городская среда Жители Томской области 18 марта выберут общественные пространства для благоустройства

Общественные пространства, которые будут благоустроены в Томской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, жители определят путем рейтингового голосования, сообщает пресс-служба городской администрации. Голосование пройдет 18 марта.

Рейтинговое голосование будет организовано в семи муниципалитетах с численностью жителей более 20 тысяч человек — в Томске, Северске, Стрежевом, а также в Томском, Асиновском, Кожевниковском и Колпашевском районах.

«Объем финансирования благоустройства дворов и парков в этом году составит 312 млн рублей, в том числе 257,7 миллиона — федеральные средства, 52,6 млн — деньги областного и 1,6 млн — местных бюджетов, — сообщил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Между муниципальными образованиями их распределит областная межведомственная комиссия».

Как уточнил вице-губернатор, в программу 2018 года войдут проекты, не охваченные программой-2017, и новые согласно заявкам жителей.

«При этом общественные пространства для благоустройства жители семи муниципалитетов области смогут определить сами путем рейтингового голосования, — подчеркнул Евгений Паршуто. — Из перечня территорий, составленного на пять лет, люди выберут те, что будут благоустроены в ближайший год».

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