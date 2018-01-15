Жители Томской области 18 марта выберут общественные пространства для благоустройства

15 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Общественные пространства, которые будут благоустроены в Томской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, жители определят путем рейтингового голосования, сообщает пресс-служба городской администрации. Голосование пройдет 18 марта.

Рейтинговое голосование будет организовано в семи муниципалитетах с численностью жителей более 20 тысяч человек — в Томске, Северске, Стрежевом, а также в Томском, Асиновском, Кожевниковском и Колпашевском районах.

«Объем финансирования благоустройства дворов и парков в этом году составит 312 млн рублей, в том числе 257,7 миллиона — федеральные средства, 52,6 млн — деньги областного и 1,6 млн — местных бюджетов, — сообщил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Между муниципальными образованиями их распределит областная межведомственная комиссия».

Как уточнил вице-губернатор, в программу 2018 года войдут проекты, не охваченные программой-2017, и новые согласно заявкам жителей.

«При этом общественные пространства для благоустройства жители семи муниципалитетов области смогут определить сами путем рейтингового голосования, — подчеркнул Евгений Паршуто. — Из перечня территорий, составленного на пять лет, люди выберут те, что будут благоустроены в ближайший год».

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