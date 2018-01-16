В Томске прошел IV этап Кубка России по альпинизму (ФОТО, ВИДЕО)

16 января 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Томской федерацией альпинизма

С 12 по 14 января на ледодроме «Большого трамплина» в Академгородке состоялся IV этап Кубка России по альпинизму (ледолазание). В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из Томской, Кемеровской, Свердловской, Московской, Ленинградской, Кировской, Тюменской областей, а также из республики Карелия, Алтайского и Красноярского края.

23 медали завоевали воспитанники объединения «Искра» из Дома детства и юношества «Кедр». На этапе кубка России Юлия Филатьева стала второй на дистанции «Трудность» и третьей на дистанции «Скорость». А Ева Раскошная, наоборот, — второй на «Скорости» и третьей на «Трудности». На всероссийских юношеских соревнованиях томичи получили бронзовые награды: Владислав Темерев на дистанции «Скорость», а Иван Лощенко — на дистанции «Трудность».

Старты организованы МРОО «Томская федерация альпинизма» при поддержке Дома детства и юношества «Кедр» и клуба путешественников «Арба».

— Конструкция для проведения соревнований построена при поддержке всех туристско-альпинистских клубов Томска и неравнодушных жителей города. Мы благодарим всех, кто принял участие в организации соревнований, — отмечают организаторы.

Фото: Томская федерация альпинизма

Видео: Алексей Чье

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