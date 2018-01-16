17 января в Томском краеведческом музее пройдет акция #МузейноеСелфи

16 января 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено ТОКМ

17 января в Томском областном краеведческом музее пройдет акция #МузейноеСелфи, объявляет пресс-служба музея. В этот день пользователи социальных сетей из разных стран публикуют фотографии из музеев с тегом #museumselfie.

Чтобы принять участие в акции, нужно разместить на своих страницах в соцсетях селфи, сделанное на фоне здания музея или рядом с музейным экспонатом. Можно выкладывать свои фото из музея, сделанные и в другие дни.

Советы от опытных участников акции

Фотографируясь с объектом, убедитесь, что он точно попал в кадр, и вы его не загораживаете.

Селфи — это важно, но не мешайте остальным посетителям.

Помните: на лестницах главное — безопасность.

Не пересекайте запретительные линии перед экспонатами, даже если позади них — хорошие возможности для селфи.

Свет — важный элемент фотографии: снимайтесь только в хорошо освещенных местах.

Фотографируясь на улицах, следите, чтоб не попасть под машины.

Не снимайте на ходу.

Организаторы просят помечать фотографии хештегами #MuseumSelfie #tomsk_museum #томскийкраеведческиймузей

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