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17 января в Томском краеведческом музее пройдет акция #МузейноеСелфи

Томские новости, Конкурсы и акции, Музеи Томска, краеведческий музей музейное селфи ТОКМ 17 января в Томском краеведческом музее пройдет акция #МузейноеСелфи

17 января в Томском областном краеведческом музее пройдет акция #МузейноеСелфи, объявляет пресс-служба музея. В этот день пользователи социальных сетей из разных стран публикуют фотографии из музеев с тегом #museumselfie.

Чтобы принять участие в акции, нужно разместить на своих страницах в соцсетях селфи, сделанное на фоне здания музея или рядом с музейным экспонатом. Можно выкладывать свои фото из музея, сделанные и в другие дни.

Советы от опытных участников акции

Организаторы просят помечать фотографии хештегами #MuseumSelfie #tomsk_museum #томскийкраеведческиймузей

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