«Ростелеком» в Томской области подключил 48 медицинских организаций к высокоскоростному интернету

16 января 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» предоставил возможность 48 лечебно-профилактическим учреждениям региона пользоваться современными цифровыми сервисами и применять новейшие технологии для оказания качественной медицинской помощи. Для обеспечения высокоскоростным интернетом медицинских организаций оператор построил 25 километров волоконно-оптических линий связи.

«Ростелеком» имеет огромный опыт для решения задач любого масштаба и сложности. За короткий период времени мы построили оптику и заключили контракты с медицинскими учреждениями в пятнадцати районах области — это амбулатории, отделения общей врачебной практики и больницы. — отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин. — С каждым годом оператор расширяет собственную телеком-инфраструктуру, которая позволяет повышать качество доступа в интернет, тем самым положительно влияя на оказание медицинской помощи».

Как отметил заместитель губернатора Томской области Игорь Шатурный, президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 2016 года поручил в течение двух лет обеспечить современными скоростными каналами связи все лечебно-профилактические учреждения страны для полноценного использования возможностей телемедицины и видеосвязи. «Волоконно-оптические линии связи позволят внедрять в медицинских учреждениях современные технологические решения, в том числе различное цифровое диагностическое оборудование», — сказал Шатурный.

29 сентября 2017 года вышло Распоряжение Правительства РФ № 2094-р о назначении «Ростелекома» в 2017 году единственным исполнителем по программе подключения медицинских учреждений к широкополосному доступу в интернет.

В полном соответствии с контрактом, высокоскоростным доступом в интернет обеспечены 3 134 медицинские организации. Объекты подключены по волоконно-оптическим линиям связи, скорость передачи данных обеспечена на уровне не менее 10 Мбит/с. Общая стоимость услуги составила 1,93 млрд рублей.

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