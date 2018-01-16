Сегодня пройдет открытая лекция «Почему томский интернет важнее глобального и как его изучать»

16 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 16 января, в Томске пройдет открытая лекция «Почему томский интернет важнее глобального и как его изучать». На встрече интернет-исследователь Полина Колозариди расскажет о том, почему городской интернет — это важно для тех, кто интересуется инновациями и новыми медиа.

Дата: вторник, 16 января 2018, начало лекции - 18.00

Место проведения: Томск, ул. А. Беленца 9/1, 1 подъезд, 6 этаж, Пространство «Высоко».

Вход свободный.

Полина Колозариди — научный сотрудник НИУ ВШЭ, координатор клуба любителей интернета и общества, кандидат социологических наук. В ходе встречи она поделится результатами исследования истории интернета в разных городах, которое проходит с 2017 года в России. Отдельное внимание будет уделено Томску, «Тонету», уникальной инфраструктуре и современной ситуации в медиа.

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