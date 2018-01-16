В школе №58 произошло возгорание (ФОТО)

16 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба МЧС по Томской области

Сегодня в 11:34 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о загорании в электрощитке в здании школы № 58 по ул. Бирюкова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Пожару автоматически был присвоен повышенный ранг сложности. На место немедленно были направлены силы из большинства пожарно-спасательных частей г. Томска.

В здании сработала пожарная сигнализация. Администрация школы отреагировала оперативно – до приезда пожарных было эвакуировано более 800 учащихся.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя за 18 минут. В результате огнем поврежден электрощиток на 1 этаже. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

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