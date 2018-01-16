Томский краеведческий музей приглашает на крещенский вечер

16 января 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено ТОКМ

18 января 2018 года с 18:00 до 21:00 Томский областной краеведческий музей (пр. Ленина,75) приглашает на Крещенский вечер в музее.

«Гостей ждут разнообразные гадания на любой вкус (и бюджет) от цыган томской диаспоры, шулюканов, Бабы Яги, Кицунэ и других не менее высокопрофессиональных гадалок, оракулов, астрологов и шарлатанов», говорится в сообщении.

Стоимость билета на музейный праздник составляет 200 рублей, но пришедшим в карнавальном костюме, а также студентам, обещают скидку 50 рублей.

Подробности

Когда и где: 18 января в Томском областном краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 18:00, 150–200 рублей

Аудитория: 14+

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