19 января Ксения Собчак приедет в Томск

17 января 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено штабом кандидата

19 января участница президентской гонки Ксения Собчак посетит Томск, сообщает пресс-пункт штаба кандидата.

В 14:00 Ксения встретится со сторонниками и волонтерами в своем штабе по адресу ул. Алексея Беленца, 6. Она прокомментирует свою предвыборную кампанию и лично поучаствует в сборе подписей. Во время встречи в штабе можно будет оставить голос в поддержку выдвижения Собчак на президентских выборах (с собой необходимо иметь паспорт).

Затем Ксения Собчак планирует пообщаться с городскими активистами. Записаться на личную беседу можно у руководителя томского штаба Алексея Прянишникова +7 (913) 827 35 53.

В 19:00 в пространстве «Арбат» (пр. Фрунзе, 46, 2-й этаж) состоится открытая встреча с кандидатом «Против всех». На нее приглашают желающих поговорить о политической и экономической ситуации в Томской области и России, а также обсудить с Ксенией Собчак ее предвыборную программу.

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