Новый корпус Заозерной школы №16 введен в эксплуатацию

17 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Завершено строительство и внутренняя отделка второго корпуса Заозерной школы №16 в новом микрорайоне «Радонежский», по адресу ул. Береговая, 6, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Здесь будут учиться школьники с 1 по 4 класс.

Школа закреплена за территорией внутри обозначенных границ: пер. Карповский (четная сторона) от пр. Ленина до ул. К. Маркса; пер. Войкова (четная сторона) за центральным рынком до реки Томи; правобережье р. Томи от пер. Войкова до улицы Усть-Керепеть; улица Усть-Керепеть от р. Томи до пр. Ленина; пр. Ленина (четная сторона) от ул. Усть-Керепеть до пер. Карповского).

Новый корпус откроет свои двери для учеников 1 сентября 2018 года. Запись детей в первые классы начнется 1 февраля 2018 года и будет осуществляться по двум адресам: пер. Сухоозерный, 6 и ул. Береговая, 6. Информацию по приему учащихся в новый корпус и справки по вакансиям можно получить по телефону: 40-25-19, а также на сайте школы.

Тэги/темы: