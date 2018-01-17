Джаз-оркестр «ТГУ-62» даст бесплатный концерт для томичей

18 января в 19 часов в Доме культуры «Светлый» (п. Светлый, 25) томичей приглашают на праздничный концерт томского муниципального джаз-оркестра «ТГУ-62» — «Новогодний джазовый сувенир-2018», сообщает пресс-служба городского муниципалитета.

Под руководством Аркадия Ратнера томский джаз-бэнд исполнит для зрителей новогодние хиты и другие популярные джазовые эстрадные композиции в оригинальной обработке.

Также совместно с оркестром на сцене выступят солист Северского музыкального театра Закир Валиев и юные вокалисты городской Детской школы искусств № 3.

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