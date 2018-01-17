В Томске пройдут крещенские купания

17 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

В праздник Крещения Господня с 12.30 до 20 часов все желающие смогут окунуться в прорубь с освященной водой на Белом озере.

В 12 часов горожане примут участие в Крестном ходе от Воскресенской церкви до Белого озера.

С 12.15 до 12.30 на озере пройдет обряд освящения воды.

В 12.30 стартуют крещенские купания.

Выпиливать купели начнут утром 19 января. Для организации купаний на озере смонтируют деревянные сходни и установят две палатки для переодевания. Полы в палатках и возле купелей будут выстланы сеном, а рядом выставят ограждение от ветра из елей. После купания томичи смогут согреться горячим чаем и приобрести свежую выпечку.

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