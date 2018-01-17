Судебные приставы Томской области перешли на безналичную систему оплаты задолженностей

Томский Обзор / Фото: 17 января 2018 // Фото: Pixabay.com

С января этого года судебные приставы прекратили прием денежных средств по квитанционным книжкам и полностью перешли на безналичный расчет, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Такой шаг произведен Федеральной службой судебных приставов с целью снижения коррупционных рисков.

Оплатить задолженность можно через специальные терминалы, которые установлены в каждом отделе УФССП России по Томской области. Для внесения средств необходимо знать номер исполнительного производства. Узнать его можно у судебного пристава либо посредством интернета через онлайн-сервис «Банк данных исполнительных производств» («Узнайте о своих долгах!») на официальном сайте управления.

К оплате принимаются карты VISA, Master Card, МИР. Если у гражданина отсутствуют банковские карты, оплатить задолженность можно в любом отделении банка, предварительно распечатав квитанцию с сайта Службы судебных приставов из раздела «Банк данных исполнительных производств». Оплата задолженности через интернет, как и ранее, также производится через «Банк данных» с помощью различных электронных платежных систем.

Кроме того, для оплаты граждане могут воспользоваться мобильными приложениями «ФССП России» и «Госуслуги».

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