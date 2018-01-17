Северский спортсмен признан сильнейшим городошником мира

Северский спортсмен, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы «Русь» Сергей Блохин возглавил рейтинг Международной федерации городошного спорта, сообщает пресс-служба областной администрации.

В 2017 году северчанин одержал победы как в личных, так и командных соревнованиях на престижном международном турнире в Беларуси, на чемпионате мира в Германии, а также на чемпионате России в Кировской области. Тренер Сергея Блохина — Алексей Горбатых.

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