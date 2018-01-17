Названы температуры, при которых томские школьники могут пропустить уроки
17 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В связи с ожидаемыми морозами департамент образования администрации Томска установил температурный режим, при котором школьники могут не посещать занятия, объявляет пресс-служба мэрии.
Ограничения действуют при следующих температурах:
- 1-4 классы - 26°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), - 30°С без ветра;
- 5-8 классы - 30°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), - 34°С без ветра;
- 9-11 классы - 34°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), - 38°С без ветра.
Кроме того, в соответствии с решением Совета безопасности Томской области и региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, запрещается осуществлять организованные перевозки групп детей в условиях:
- недостаточной видимости (менее 300 метров, в условиях тумана, дождя, снегопада, сумерек);
- в гололедицу и других сложных дорожных условиях;
- при температуре воздуха ниже -36°С;
- при официальном объявлении «штормового предупреждения».
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