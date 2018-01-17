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Названы температуры, при которых томские школьники могут пропустить уроки

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В связи с ожидаемыми морозами департамент образования администрации Томска установил температурный режим, при котором школьники могут не посещать занятия, объявляет пресс-служба мэрии.

Ограничения действуют при следующих температурах:

Кроме того, в соответствии с решением Совета безопасности Томской области и региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, запрещается осуществлять организованные перевозки групп детей в условиях:

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