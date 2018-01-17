Названы температуры, при которых томские школьники могут пропустить уроки

Томский Обзор / Фото: 17 января 2018 // Фото: Pixabay.com

В связи с ожидаемыми морозами департамент образования администрации Томска установил температурный режим, при котором школьники могут не посещать занятия, объявляет пресс-служба мэрии.

Ограничения действуют при следующих температурах:

1-4 классы - 26°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), - 30°С без ветра;

- 26°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), - 30°С без ветра; 5-8 классы - 30°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), - 34°С без ветра;

- 30°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), - 34°С без ветра; 9-11 классы - 34°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), - 38°С без ветра.

Кроме того, в соответствии с решением Совета безопасности Томской области и региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, запрещается осуществлять организованные перевозки групп детей в условиях:

недостаточной видимости (менее 300 метров, в условиях тумана, дождя, снегопада, сумерек);

в гололедицу и других сложных дорожных условиях;

при температуре воздуха ниже -36°С;

при официальном объявлении «штормового предупреждения».

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