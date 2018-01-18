В морозы на трассах Томской области будут работать более 40 пунктов обогрева

Томский Обзор / Фото: 18 января 2018 // Фото: Pixabay.com

В период сильных морозов, которые синоптики прогнозируют с 18 по 24 января, на трассах Томской области будет работать 41 стационарный пункт питания и обогрева, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Все они расположены на базе придорожных кафе, с каждым из которых есть соответствующая договоренность. В них можно будет остановиться, отдохнуть и погреться. Кроме того, в случае необходимости на сложных участках дорог могут быть оперативно развернуты шесть мобильных городков жизнеобеспечения.

В регионе проверены все источники электро- и теплоснабжения, на дорогах — пункты питания и заправок. Контроль дорожной ситуации организован совместно с областным департаментом транспорта, региональным управлением МЧС России и Едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований.

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