Управляющий THE BURGER LAB стал одним из победителей Сибирского чемпионата бариста

18 января 2018 / Томский Обзор / Фото: THE BURGER LAB

Управляющий и бариста томского кафе THE BURGER LAB Тимур Димов попал в пятерку победителей Сибирского чемпионата бариста, который прошел в Новосибирске 15—17 января.

По правилам чемпионата, участники должны за 15 минут приготовить три вида кофе: эспрессо, капучино и авторский напиток — в четырех различных вариантах. Судьи оценивают как вкус, так и технику приготовления напитков, а также креативность и артистизм участников.

Тимур примет участие в финале Чемпионата России, который пройдет в марте этого года в Москве. А победитель Российского этапа получит возможность представлять нашу страну в Амстердаме на World Barista Championship 2018.

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