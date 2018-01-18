Томские студенты стали победителями Всероссийского инженерного конкурса

Томский Обзор / Фото: 18 января 2018 // Фото: tsu.ru

Студенты радиофизического факультета ТГУ стали победителями Всероссийского инженерного конкурса – 2017 в секции «Приборостроение», сообщает пресс-служба ТГУ. Лейла Шаймерденова предложила использовать сенсоры на основе арсенида галлия, компенсированного хромом, для улучшения технологии обогащения алмазосодержащей руды, Иван Щербаков продемонстрировал их применение в области медицины и безопасности.

– Я рассказывала о возможностях применения сенсоров для улучшения технологии обогащения алмазосодержащей руды. При той, что применяется сейчас, алмазы размером от 0,5 до 2 мм отправляются в отходы. Применение наших сенсоров позволяет обнаруживать мелкие алмазы в потоке руды и обеспечивает двукратное увеличение производительности рентгеновского сепаратора, – пояснила Лейла Шаймерденова.

Иван Щербаков представлял пиксельные детекторы ионизирующего излучения на основе арсенида галлия, компенсированного хромом. Он продемонстрировал возможность их применения в медицине, системах досмотра грузов в аэропортах и вокзалах, а также в исследованиях в области физики высоких энергий.

В 2017 году проект Лейлы Шаймерденовой и Ивана Щербакова по оптимизации создания арсенидгаллиевых сенсоров также стал лучшим на всероссийском конкурсе научно-технического творчества молодежи НТТМ в номинации «Новые материалы и химические технологии». Они провели ряд экспериментов по определению эффективности сбора заряда, уровня темнового тока, распределения напряженности электрического поля. В результате удалось определить оптимальные параметры для изготовления таких сенсоров.

Студенты работают под руководством профессора ТГУ Олега Толбанова в лаборатории функциональной электроники, где изготавливаются арсенидгаллиевые сенсоры. С 2016 года эти томские детекторы используются в эксперименте по воссозданию «большого взрыва» (проект ATLAS в CERN).

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