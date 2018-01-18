Томичей приглашают на презентацию книги «Густав Шпет и Сибирь»

Областной Дом искусств и Томская писательская организация выпустили книгу о жизни и творчестве всемирно известного философа Г. Г. Шпета (1879–1937), сообщает пресс-служба Дома искусств.

Особое внимание уделено периоду ссылки философа в Енисейск и Томск в 1935–1937 годах. Автор-составитель книги — Н. В. Серебренников. Издание иллюстрировано двумя с половиной сотнями редких фотографий.

«Книга относится к серии под условным названием „Писатель и Сибирь“. Первое издание вышло десять лет назад и было посвящено В.Я. Шишкову», — отмечают издатели.

Презентация книги состоится 26 января в 16–00 в Доме искусств (ул. Шишкова, 10). Вход свободный.

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