На трассе под Томском перевернулся лесовоз. Водителя засыпало бревнами (ФОТО)

19 января около 2 часов ночи на трассе Томск-Мариинск ушел в кювет лесовоз КамАЗ-6520 с полуприцепом, рассказал Иван Темерев (ТО ПСС). Кабину водителя засыпало бревнами, и спасателям пришлось извлекать тело при помощи бензопилы. 32-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.

Как уточнили в пресс-службе областного ГИБДД, 53-летний водитель грузовика, вероятнее всего, не учел погодные и дорожные условия, выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением.

Очевидцы и свидетели данного происшествия могут обратиться в ГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 8(3822) 66-44-22 .

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