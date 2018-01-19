В ТГУ принимают предложения томичей о развитии Ботанического сада

19 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В Томском государственном университете готовят проект развития Сибирского ботанического сада (СибБС) на ближайшие годы, сообщает пресс-служба ТГУ. В планах — строительство нового административно-учебного здания, разводных теплиц для выращивания саженцев и создание выставочных пространств для демонстрации достижений ботаников, в том числе из ТГУ.

До конца января в СибБС принимают предложения горожан по организации территории и развитию Ботсада. Идеи можно присылать на почту: sibbotsad@gmail.com. Наиболее интересные предложения будут учтены при разработке проекта.

По словам директора Ботсада ТГУ Анатолия Ракитина, в первую очередь будет изменено зонирование территории сада, которая граничит с Университетской рощей. Так, в глобальном проекте заявлено строительство административно-учебного здания на проспекте Ленина (рядом с «Вирионом»), которое одновременно станет и новым входом на территорию.

— В этом здании мы планируем организовать комнаты для просветительских занятий с горожанами, например, для проекта «Открытый университет» по садоводству, — рассказывает Анатолий Ракитин. — Там же будут и специальные комнаты для детских занятий по экологическому воспитанию, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На границе Университетской рощи и ботанического сада планируется разместить кафе с террасами, с которых будет открываться вид на Ботсад.

Изменения коснутся и территории Ботсада, расположенной на ул. Мокрушина — часть опытно-экспериментального участка будет открыта для горожан. Там также планируется развивать инфраструктуру для проведения просветительских общегородских мероприятий.

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