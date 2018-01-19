В Томске задержали посылку из Китая с наркотиками (ФОТО)

19 января 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Томской таможни

В середине января 2018 года в аэропорту «Толмачево» пресекли контрабандную пересылку из Китая наркотического средства в крупном размере, сообщает пресс-служба Томской таможни.

25-летний житель Томской области незаконно заказал в Китае наркотик. Чтобы уйти от ответственности, он оформил заказ на подставное лицо. Однако после поступления посылки в Место международного почтового обмена «Толмачево» сотрудники Томской таможни и УФСБ по Томской области установили истинного заказчика.

При таможенном досмотре посылки был обнаружен непрозрачный герметично запаянный фольгированный пакет серого цвета с вложением кристаллообразного вещества. Эксперт установил, что находящееся внутри вещество светло-коричневого цвета содержит N-этилпентилон (MDEVP) — производное эфедрона (меткатинона), оборот которого в России запрещен. Его масса 61,6 грамма является крупным размером, так как превышает 2,5 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ, по которой подозреваемому грозит срок от десяти до двадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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