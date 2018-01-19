Студент-сицилиец приехал в Томск, чтобы сделать лекарство от рака из жуков

19 января 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Магистрант Университета Катании (Италия) Энрико Ла Спина на базе лаборатории фитохимии СибБС ТГУ исследует биологически активные вещества – экдистероиды, необходимые насекомым для линьки. Сами животные эти вещества не синтезируют, они получают их из растений. На родине Энрико изучает жуков-броненосцев армадиллио. В ТГУ сицилийский студент приехал, чтобы освоить новые методы исследования и выяснить, из каких источников итальянские жуки получают жизненно важные гормоны.

По словам Энрико Ла Спина, армадиллио не случайно стали объектом его научных интересов. На родине студента порошки из этих насекомых используют в народной медицине как противоопухолевое средство. Ученые ТГУ предположили, что противораковое действие может быть обусловлено присутствием экдистероидов в организме армадиллио. Уже доказано, что данный вид БАВ может подавлять рост клеток саркомы, но ранее с этой точки зрения жуков-броненосцев никто не изучал.

В ТГУ под руководством заведующей лаборатории фитохимии СибБС Ларисы Зибаревой Энрико освоил новые методы, которые позволяют выделять биологически активные вещества из растений и другого сырья. Итальянский студент работал с несколькими объектами – доставленными из Италии армадиллио, растениями из Ботанического сада ТГУ, из Греции и с острова Сицилия.

– Энрико очень способный и трудолюбивый студент, – говорит Лариса Зибарева. – Он научился готовить экстракты из сырья и выделять из них биоактивные вещества. Более того, Энрико освоил несколько новых методов исследования – спектрофотометрию, высокоэффективную жидкостную хроматографию – и теперь может самостоятельно работать на сложной аппаратуре. Данные, полученные в нашей лаборатории, он планирует использовать в своей выпускной работе, они составят значительную часть его диссертации. Полученные результаты могут стать основой будущих публикаций.

Добавим, что в ТГУ итальянский магистрант обучается в рамках программы Erasmus+ вместе с другими студентами из Университета Катании. Выбор лаборатории фитохимии был сделан после прочтения статей томских ученых. Познакомившись с результатами междисциплинарных исследований, которые проводятся на стыке химии, ботаники и фармакологии, Энрико принял решение, что именно в этой лаборатории он сможет освоить новые технологии, получить новые знания и навыки, которые необходимы ему для профессиональной деятельности.

– В ТГУ я узнал о различных методах извлечения молекул БАВ из растений, которые можно тестировать на опухолевых клеточных линиях или против бактерий, – говорит Энрико Ла Спина. – Помимо этого в рамках магистерской программы по биоразнообразию ТГУ я изучал экологию под руководством профессора Роберто Кацолла Гатти и академический английский язык, который преподает Джинн Коллантай. Когда я ехал в Томск, я даже не представлял, какой потрясающий опыт я здесь получу! Для меня и для моей профессиональной жизни это очень важно. Поэтому спасибо ТГУ и спасибо Сибири!

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