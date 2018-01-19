«Ростелеком» начал вещание региональных новостей телеканала Стрежевское ТВ

19 января 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Абоненты «Ростелекома» теперь могут смотреть новости Стрежевого на телеканале «Томское время».

«В телевизионные пакеты „Ростелекома“ наряду с федеральными включены местные телеканалы. В телесети „Ростелекома“ канал „Томское время“ работает на 21 кнопке. Благодаря сотрудничеству двух телекомпаний и оператора жители области могут смотреть актуальные новости Стрежевого в 18:45, 00:40 и 06:00», — рассказал Алексей Махорин, директор Томского филиала ПАО «Ростелеком».

«Для нас, как для телекомпании, это большой прорыв. Теперь наше сотрудничество будет более оперативным и зрители смогут следить за новостями северной части региона. Я выражаю благодарность администрации Томской области, „Ростелекому“ и, конечно, руководству телеканала „Томское время“ и поздравляю всех с этим историческим событием», — отметила Наталья Шабунина, управляющий ООО «Инфо-Стрежевой».

«Интерактивное телевидение» — уникальный федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуется уже 4,2 млн. семей по всей России. «Интерактивное ТВ» — это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. «Ростелеком» транслирует более 200 телеканалов. Услуга «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, архивом программ.

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