Томская доярка удостоена государственной награды

Томский Обзор / Фото: 19 января 2018 // Фото: Георгий Долгопский

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена оператор машинного доения ЗАО «Дубровское» Рита Леонтьева, сообщает пресс-служба областной администрации.

Рита Алексеевна с 1984 года работает в совхозе «Дубровский» Кожевниковского района. Она имеет квалификацию мастера машинного доения первого класса и является лучшим оператором машинного доения в хозяйстве, обслуживая более 50 фуражных коров. Опытная доярка надаивает в среднем на каждую 8 205 кг молока.

Рита Алексеевна не раз становилась призером различных конкурсов профессионального мастерства, как в районе, так и на региональном уровне. В 2006 году ей было присвоено звание «Ветеран труда предприятия».

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