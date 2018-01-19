Активистов приглашают на «День городских сообществ Томска»

19 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

21 января жителей Томска приглашают на открытую встречу городских активистов, которая состоится с 12:00 до 18:00 в пространстве «Цех», сообщает организатор и ведущий мероприятия Александр Цой.

«Урбанисты, экологи, благотворители, зоозащитники и прочие активисты города Томска расскажут о себе, наиболее значимых из своих проектов и актуализируют свое видение городских проблем. И в коммуникации друг с другом найдут их решения», — говорится в анонсе.

О своих проектах и инициативах расскажут руководитель благотворительной организации «Волшебник Добродей» Ксения Петренко, основатель сообщества «Красивый Томск» Александр Лозбенев, лидер экологического движения «Зеленый луч» Оля Михалькова и другие активисты.

«В конце дня мы дадим каждому выразить свою творческую волю в игровой форме одного нестандартного задания на видение города», — обещает организатор.

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