Томские школьники могут принять участие в онлайн-конкурсе и попасть на съемки большого кино

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 19 января 2018 // Фото: vk.com/pokoleniye_m

Компания МТС совместно с киностудией «Корпорация Русская Фильм Группа» (RFG) запускают новый конкурсный киносезон благотворительного проекта «Поколение М». Подростки со всей страны поборются в онлайн-конкурсе за возможность войти в состав команды полнометражного фильма и принять участие в съемках в Москве.

Творческое киносостязание пройдет на интернет-площадке проекта МТС «Поколение М», принять участие в нем смогут подростки 15–18 лет из всех регионов России. Ребятам предлагается создать собственную короткометражную картину на тему «Онлайн-поколение», которая расскажет об интересах тинейджеров в цифровом пространстве, влиянии технологий на современный мир и жизнь каждого человека. Работы, снятые в свободном жанре и на любое оборудование, включая камеру мобильного телефона, принимаются на сайте проекта pokolenie.mts.ru до 30 апреля 2018 года.

Лучших юных кинематографистов страны выберут именитые мастера: актер Андрей Мерзликин, актриса театра и кино Анна Чурина, продюсер киностудии «Корпорация Русская Фильм Группа» Алена Мареева, а также молодые актеры фильма «Испытание» Алексей Лукин, Анастасия Пономарева, Марк Тюриков, Александр Люман, Марта Дроздова. Возглавит экспертную комиссию кинорежиссер, кинопродюсер и сценарист Алексей А. Петрухин.

Мастера «Поколения М» и специалисты Кинолаборатории «RFGLab» помогут участникам в съемках конкурсных работ. В формате видеоуроков на сайте проекта они поделятся с ребятами тонкостями создания сценария и продюсирования, режиссуры и грима, операторской работы и монтажа, а также продвижения фильма в социальных сетях без дополнительных вложений.

Итоги конкурса будут подведены в мае 2018 года. Авторы лучшего фильма войдут в состав профессиональной съемочной группы. Они примут участие в создании картины «Выйти из группы», основной темой которой станет жизнь подростков в социальных сетях.

«На вопрос развития российского кино мы смотрим стратегически. Чтобы индустрия не стояла на месте, необходимо растить будущих сценаристов, режиссеров, продюсеров, предоставляя детям, в том числе из регионов, возможность реализовать себя. И мы рады, что вместе с МТС, которая разработала мощную платформу для поиска и развития талантов, мы можем сделать важный шаг в этом направлении. Важно понимать, что сейчас недостаточно просто снять хороший фильм, необходимо еще и донести его до зрителя. Весь этот путь шаг за шагом мы раскроем в видеоуроках „Поколения М“, а победитель получит возможность лично поучаствовать в самом ярком этапе производства картины», — рассказал кинопродюсер «Корпорации Русская Фильм Группа» Алексей Петрухин.

«Для ребят, которые решили связать свою жизнь с кино, „Поколение М“ станет отличной площадкой для старта: поможет сориентироваться в выборе профессии и даст возможность учиться у признанных мастеров. Уже третий год мы запускаем все новые киносостязания для ребят со всей страны. Победители прошлых сезонов проекта уже прошли стажировки у мэтров кино, попробовали себя в съемках собственных картин на профессиональном оборудовании и продолжают свой путь в профильных вузах. В этом году победителя ждет уникальный шанс войти в режиссерскую группу полнометражного фильма, изнутри увидеть процесс его производства и получить ценный опыт для будущих этапов развития в индустрии», — подчеркнула руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта «Поколение М» Екатерина Филатова.

Своим творчеством все участники проекта «Поколение М» помогают сверстникам, нуждающимся в лечении. Все онлайн-активности ребят на официальных площадках «Поколения М» — сайте проекта, в группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram — МТС переводит в деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направляет на операции тяжелобольным детям.

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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