В Томске пройдет бардовский концерт с участием симфонического оркестра

Томский Обзор / Фото: 19 января 2018 // Фото: Pixabay.com

21 января, в 18 часов в органном зале Томской областной государственной филармонии пройдет совместный концерт томских бардов и Томского академического симфонического оркестра, сообщает пресс-служба мэрии.

Впервые в сопровождении симфонического оркестра для томичей прозвучат классические бардовские песни Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Юлия Кима и других мэтров жанра, а также песни на стихи Иосифа Бродского, Игоря Северянина, Николая Рубцова. В концерте примут участие лауреаты Всероссийского фестиваля им. В. Грушина: Игорь Иванченко, Константин Мыльцев, Роман Ланкин и Алена Чье.

Мероприятие организовано муниципальным Домом культуры «Томский перекресток» при поддержке управления культуры администрации Томска.

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