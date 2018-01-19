Сессия Urban club «„Дом с шатром“: Какие проекты нужны Томску?» пройдет 25 января

19 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Всех желающих томичей приглашают принять участие в работе Клуба активных горожан.

Первая в наступившем году встреча Клуба активных горожан в формате сессии проектных идей состоится в старинном особняке купца Голованова — «доме с шатром».

Участники встречи обсудят городские проекты, которые сегодня нужны Томску и его жителям — и в первую очередь, те проекты, которые можно реализовать на площадке особняка. Предварит сессию проектных идей экспертное выступление, после — открытая дискуссия в формате table talks и обмена мнениями.

Кроме того, участники встречи обсудят планы работы клуба в 2018 г., а также побывают на экскурсии по особняку, где сегодня располагается Российско-Немецкий дом.

Начало встречи: 18.30

Адрес: Томск, ул. Красноармейская, 71, 1 этаж, конференц-зал

Контакты для прессы: +7 963 194 4108, Элеонора Игнатович

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