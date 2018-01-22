В Томской области спасли замерзающего водителя с семьей

22 января 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УМВД

21 января в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение от водителя автомобиля ВАЗ-2112, сообщила пресс-служба полиции. Мужчина пояснил, что на 45 километре автомобильной дороги Томск-Итатка его машина сломалась. В связи с тем, что температура воздуха на трассе ниже -45 С0, ему и пассажирам, среди которых ребенок, была необходима срочная помощь.

К замерзающим участникам дорожного движения незамедлительно был направлен экипаж ГИБДД в составе старшего лейтенанта полиции Максима Крамского и младшего лейтенанта полиции Дмитрия Зобина . Прибыв на место, где уже находились сотрудники МЧС, инспекторы посадили замерзших людей в патрульный автомобиль для обогрева. После чего полицейские доставили пассажиров ВАЗа — 42-летнего мужчину и 38-летнюю женщину с 10-летним сыном — в город Томск по месту жительства.

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