В Томской области произошло землетрясение

Томский Обзор / Фото: 22 января 2018 // Фото: Pixabay.com

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в воскресенье в Колпашевском районе Томской области, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06:26 по московскому времени, имел координаты 58.21 градуса северной широты и 78.15 градуса восточной долготы и находился в 280 км к западу от Колпашева и в 156 км от границы с Омской областью. Интенсивность сотрясений в эпицентре 5,5 балла по шкале MSK-64.

В свою очередь пресс-служба администрации Томской области сообщила, что в оперативные службы региона звонков от жителей о каких-либо последствиях сейсмического события не поступало. Нарушений работы коммунальных систем, технологических процессов также не зафиксировано.

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