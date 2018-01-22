На Сибирском химическом комбинате под Томском произошел пожар

22 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

21 января в 11.55 произошло возгорание в санитарном шлюзе санпропускника химико-металлургического завода АО «Сибирский химический комбинат», сообщается на сайте предприятия.

На ликвидацию возгорания выезжали сотрудники Специального управления Федеральной пожарной службы №8 МСЧ России, которые устранили его в течение получаса.

Пострадавших при пожаре нет. Радиационная обстановка в промышленно-санитарной зоне и на городской территории в норме. Заводы СХК работают в штатном режиме. Причины возгорания выясняются.

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