В Татьянин день томичи утеплят памятник св. Татьяне и попробуют блюда студенческой кухни

22 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТГУ

Празднование Дня российского студенчества в Томске начнется 25 января в 16.30 на площади Новособорной и продолжится на Мавлюкеевском озере, сообщает пресс-служба мэрии.

На площади будут работать несколько праздничных локаций. Так, на сцене пройдут концертно-развлекательная программа и награждение лауреатов стипендиальной программы администрации Томска для талантливой и одаренной молодежи. Кроме того, здесь вручат призы победителям интерактивного квеста «Шпаргалка», который управление молодежной политики запустило в преддверии Дня Татьяны.

В течение всего праздника на Новособорной можно будет сделать фото в интерактивной фотозоне с хэштегом #Так_бывает_только_в_Томске и попробовать студенческую кухню в «ресторане» «Студенческий» (бутерброд с майонезом, килька в томате, икра из водорослей, кетчунез и др. блюда).

Также организаторы приглашают жителей студенческого города принять участие в установлении рекорда России на самое большое количество заваренной лапши быстрого приготовления. Всех желающих стать участниками просят прийти на площадь Новособорную к 16.30 и принести с собой пачку этих макаронных изделий.

По традиции праздник завершится «утеплением» памятника св. Татьяне и исполнением гимна студенчеству.

Вечером, с 18.30 до 20.00 в продолжение праздника, ТГУ дарит студентам бесплатный прокат коньков на катке «Университетский». Чтобы воспользоваться акцией, нужно предъявить студенческий билет. Кроме того, вечерняя программа на катке включает спортивные состязания и полевую кухню.

В случае неблагоприятного погодного прогноза программа праздника может измениться.

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