Томским студентам в библиотеках будут выдавать бесплатные купоны на кофе

Томский Обзор / Фото: 22 января 2018 // Фото: Pixabay.com

С 23 по 25 января в честь Дня российского студенчества во всех библиотеках Муниципальной информационной библиотечной системы Томска пройдет акция «Лови момент! Читай, студент!», в рамках которой студенты городских вузов смогут получить купон на бесплатный черный кофе в ресторане быстрого питания «Макдональдс».

Для получения купона, как сообщает пресс-служба городской администрации, необходимо взять книгу в одной из муниципальных библиотек Томска или воспользоваться любой другой услугой учреждения.

Кроме того, в указанные даты все желающие смогут записаться в библиотеку и получить читательский билет абсолютно бесплатно. Единственное требование — иметь при себе студенческий билет и паспорт.

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