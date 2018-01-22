Оксана Козловская: «Впервые в структуре бюджета фонд оплаты труда будет составлять более 46%»

22 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В понедельник, 22 января, спикер Оксана Козловская подвела итоги работы областного парламента за прошедший год.

Всего в 2017 году Законодательная дума Томской области рассмотрела 171 областной закон, из них 22 закона — совершенно новые. Кроме того, дано заключение местных законодателей на 266 федеральных законов, главным из которых спикер назвала Закон о бюджете.

Несмотря на то, что пока нет окончательных цифр, стало уже очевидно, что план по доходам не выполнен. Это связано с сокращением поступления налога на прибыль из-за специфики налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков и вертикально интегрированных холдингов. Ранее они получили право перераспределять налог на прибыль по регионам присутствия.

По словам Оксаны Козловской, этот вопрос стал предметом обсуждения на различных уровнях власти, в том числе, на уровне президента России. И есть надежда, что к 2019 году ситуация изменится в пользу нашего и других регионов с похожими проблемами.

Также Оксана Козловская назвала ряд других важных законов, разработанных и принятых депутатами областной думы в 2017 году. Приняты поправки в закон «О земельных отношениях», дающие право на бесплатное оформление земли под жильем, построенным до принятия Градостроительного кодекса — то есть, до 2001 года. Только в Томске это право получит более 500 семей.

Был принят закон для решения проблемы участников долевого строительства. Он позволяет органам власти предлагать потенциальному инвестору бесплатные земельные участки с условием, что они завершат строительство брошенных домов. Первый инвестор, желающий воспользоваться преференциями, появился в декабре прошлого года.

Впервые принято решение о субсидировании авиа- и железнодорожных перевозок для сохранения транспортного сообщения по важным направлениям. Это касается как внутриобластных (Томск — Стрежевой, Томск — Каргасок), так и межрегиональных маршрутов (Томск — Казань, Томск — Екатеринбург).

— Необходимость межрегиональных рейсов обсуждалась с бизнесом и университетами, — пояснила Оксана Витальевна. — Их субсидирование способствует снижению транспортной ограниченности региона.

Расширен перечень работ, которые можно выполнять за счет фонда капитального ремонта. В него вошла установка необходимого оборудования для людей с ограниченными физическими возможностями — прежде всего, пандусов.

Принят закон, который расширяет квотирование рабочих мест для инвалидов. Теперь предприятия всех форм собственности, с численностью работающих более 35 человек, обязаны выделять 2% рабочих мест для инвалидов. Если нет возможности предоставить такое место, предприниматель может арендовать его на других предприятиях: то есть, компенсировать рабочие места для инвалидов, предоставляемые другой организацией. Именно этой возможностью, по словам Козловской, планирует воспользоваться Законодательная дума Томской области.

— Благодаря этому закону, более 6000 инвалидов дополнительно должны быть трудоустроены в следующем году. Но это только половина людей в области, которые имеют частичную трудоспособность, поэтому предстоит еще большая работа, — отметила спикер.

В соответствии с дорожной картой и указами президента, рост заработной платы ждет работников учреждений здравоохранения. Также существенно увеличивается финансирование по линии высокотехнологичной медицинской помощи.

— Впервые в структуре бюджета фонд оплаты труда будет составлять более 46%. Многие расходы капитального характера будут сокращены. Хотя, при всех финансовых трудностях, мы продолжаем финансирование важнейших социальных программ: таких как строительство новых школ, — завершила свой доклад Оксана Козловская.

Тэги/темы: