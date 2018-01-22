Газовики спасли мужчину из горящей бани

Томский Обзор / Фото: 22 января 2018 // Фото: Pixabay.com

Специалисты аварийно-диспетчерской газовой службы спасли из огня мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Во время проведения работ на газорегуляторном пункте в поселке Зональная станция специалисты аварийно-диспетчерской службы ООО «Газпром газораспределение Томск» Сергей Синяков, Вячеслав Мандрик и Андрей Солопекин увидели признаки возгорания в бане, находящейся от них в 50 метрах. Они немедленно поспешили к месту пожара. Огонь внутри постройки уже набрал силу. Проникнув в помещение, мужчины обнаружили человека, лежащего на полу с признаками отравления угарным газом.

Газовики вызвали пожарных, эвакуировали пострадавшего из бани, поместили в служебный автомобиль и отъехали на безопасное расстояние. Спасенный мужчина был осмотрен врачами скорой медицинской помощи, госпитализация ему не потребовалась.

Прибывшие на место пожарные в течение 14 минут ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 36 кв.м.

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