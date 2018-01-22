26-27 января в «Точке кипения» пройдет мозговой штурм на тему «Развитие кинематографа в Томской в области»

Томский Обзор / Фото: 22 января 2018 // Фото: Pixabay.com

26 и 27 января в коворкинг-пространстве «Точка кипения» пройдет мозговой штурм от Союза кинематографистов РФ на тему «Развитие кинематографа в Томской в области». В нем примут участие деятели искусства, представители власти, бизнеса и образования.

«Томск — город с большим кинематографическим потенциалом. С советского времени на территории региона неоднократно проходили съемки полнометражных, короткометражных фильмов и сериалов. (х/ф „Сибириада“, х/ф „Игорь Саввович“, т/с „Еще до войны“ и другие)», заявляют организаторы.

При этом у кинематографа в Томске есть проблемы: нехватка технического оснащения, отсутствие производства собственных фильмов, недостаток профессиональных кадров. Сессия проводится для формирования кинематографического сообщества региона и решения проблем путем разработки концепции развития кинематографа в Томской области.

В программе — доклады специалистов и дискуссии, мастер-классы и показы фильмов, снятых в регионах России.

Организаторы мероприятия в Томске:

Союз кинематографистов РФ

Роман Дваладзе — продюсер военной драмы «Дивизия»

Евгений Жуков — продюсер, режиссер, руководитель компании «CAST production».

Чтобы принять участие в мозговом штурме, необходимо зарегистрироваться на сайте «Точки кипения» по ссылке.

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