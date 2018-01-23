Выставка технологий «Город Будущего» приезжает в Томск
О чем вы думаете когда слышите «будущее»?
Ждешь летающие машины? Хочешь пообщаться с роботами? Может быть, погрузится в виртуальную реальность? Теперь это реально в Томске!
У вас есть возможность уже сейчас увидеть маленькую часть, этого огромного робомира!
Выставка «Город Будущего» — место, где каждый сможет не только увидеть, но и испытать на себе современные гаджеты и технологии.
Вас ждут увлекательнейшие интерактивные зоны:
— 50 гаджетов со всего мира.
— Новейшие роботы.
— 6 зон виртуальной реальности.
— Транспорт из будущего.
— Перемещение предметов силой мысли.
— Шоу голограмм.
Интригующе? А это еще не все!
— Умные дома, сады и даже растения!
— Современные музыкальные и графические гаджеты для творчества!
— Ховеборды, сигвеи, гонки квадрокоптеров и другое!
— Блинный принтер, необычные субстанции и жидкостей!
— Первое в Сибири 3D mapping шоу!
Вас ждёт много нового и интересного! Увлекательные интерактивные зоны, экскурсии, мастер-классы, химические шоу и шоу Тесла, а также всеми любимые роботы!
Не упусти свой шанс оказаться в будущем уже сегодня!
Запланированная дата открытия — 27 января! Продлиться выставка чуть больше месяца.
Приходите в ТЦ «Клевер» (пер. Асфальтовый, 8, рядом с ТРЦ «Изумрудный город) с 27 января по 25 февраля и вы поймете, что технологии — это интересно, технологии — это круто, технологии — это будущее!
Режим работы: с 10:00 до 21:00.
Подробнее:
Сайт: gorod-budushego.ru
Инстаграмм: gorod_budushego
ВК: vk.com/gorodbudushegotomsk
Телефон: +7(3822) 214–615