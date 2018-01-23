Выставка технологий «Город Будущего» приезжает в Томск

23 января 2018 / На правах рекламы

О чем вы думаете когда слышите «будущее»?

Ждешь летающие машины? Хочешь пообщаться с роботами? Может быть, погрузится в виртуальную реальность? Теперь это реально в Томске!

У вас есть возможность уже сейчас увидеть маленькую часть, этого огромного робомира!

Выставка «Город Будущего» — место, где каждый сможет не только увидеть, но и испытать на себе современные гаджеты и технологии.

Вас ждут увлекательнейшие интерактивные зоны:

— 50 гаджетов со всего мира.

— Новейшие роботы.

— 6 зон виртуальной реальности.

— Транспорт из будущего.

— Перемещение предметов силой мысли.

— Шоу голограмм.

Интригующе? А это еще не все!

— Умные дома, сады и даже растения!

— Современные музыкальные и графические гаджеты для творчества!

— Ховеборды, сигвеи, гонки квадрокоптеров и другое!

— Блинный принтер, необычные субстанции и жидкостей!

— Первое в Сибири 3D mapping шоу!

Вас ждёт много нового и интересного! Увлекательные интерактивные зоны, экскурсии, мастер-классы, химические шоу и шоу Тесла, а также всеми любимые роботы!

Не упусти свой шанс оказаться в будущем уже сегодня!

Запланированная дата открытия — 27 января! Продлиться выставка чуть больше месяца.

Приходите в ТЦ «Клевер» (пер. Асфальтовый, 8, рядом с ТРЦ «Изумрудный город) с 27 января по 25 февраля и вы поймете, что технологии — это интересно, технологии — это круто, технологии — это будущее!

Режим работы: с 10:00 до 21:00.

Подробнее:

Сайт: gorod-budushego.ru

Инстаграмм: gorod_budushego

ВК: vk.com/gorodbudushegotomsk

Телефон: +7(3822) 214–615

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