В Томске стартовала Неделя памяти жертв Холокоста

Томский Обзор / Фото: 23 января 2018 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 23 января, в Томской области впервые стартовала Неделя памяти, посвященная освобождению Красной армией узников концлагеря Освенцим (Аушвиц) и Международному дню памяти жертв Холокоста, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Неделе памяти примут участие представители национально-культурных автономий, члены Ассамблеи народов Томской области, представители общественных организаций, занимающиеся вопросами межнациональных отношений, студенты, школьники, руководители и педагоги образовательных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти.

В рамках акции запланированы образовательно-просветительские события, уроки памяти на одиннадцати площадках центров этнокультурного образования, открытое заседание Ассамблеи народов Томской области. 25 января в 15.00 в Доме приемов Томской области состоится вечер-реквием — центральное мероприятие Недели памяти.

«Это мероприятия станет объединяющим фактором в укреплении межнационального согласия в регионе. Это позволит вспомнить имена, восстановить судьбы воинов-освободителей Освенцима: русских и таджиков, армян и казахов, татар и азербайджанцев, марийцев и осетин, киргизов и удмуртов, кабардинцев и чеченцев, чувашей и молдаван — представителей разных национальностей, героически сражавшихся за освобождение узников лагеря смерти», — отмечает сопредседатель оргкомитета, директор Регионального центра развития образования Надежда Лыжина.

В Томске живет один из немногих ветеранов – освободителей Освенцима, майор в отставке Леонтий Вениаминович Брандт, жизнь и судьба которого несет мощный воспитательный потенциал. «У молодого поколения есть уникальная возможность из первых уст узнать, как люди разных национальностей помогали друг другу выжить, как они ценой собственной жизни спасали жизни других, не оставаясь наблюдателями зверств нацизма», — отмечает член оргкомитета Недели памяти Ольга Горских.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау (Польша), в котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек.

Проведение Недели памяти инициировали департамент общего образования Томской области, Региональный центр развития образования, Ассамблея народов Томской области, Томская еврейская община и Томская региональная общественная организация «Еврейская национально-культурная автономия».

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