Россельхознадзор оштрафовал райадминистрацию в Томской области за стихийную свалку

Томский Обзор / Фото: 23 января 2018 // Фото: Rsn.tomsk.ru/upload/images/2017/IMG_1808.JPG

Северный межрайонный отдел управления Россельхознадзора по Томской области оштрафовал администрацию Александровского района на 400 тыс. рублей за несанкционированную свалку твердых бытовых отходов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Свалка находится в 1,5 км к юго-востоку от села Новоникольское и занимает 25 тыс. кв. м (2,5 га) на земельном участке сельскохозяйственного назначения на территории Новоникольского сельского поселения.

«Выражая несогласие с данным постановлением, юридическое лицо — администрация Александровского района Томской области, подало жалобу, в которой просило районный суд постановление отменить, производство по делу прекратить», — говорится в сообщении.

Однако Александровский райсуд постановление Россельхознадзора по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв) оставил без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Также администрация района разрабатывает комплекс мер для устранения выявленного нарушения.

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